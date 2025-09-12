Azulejos de Toronto blanquearon a los Astros 6-0

Kevin Gausman lanzó un juego completo de dos hits, el cuarto de su carrera, Davis Schneider sacudió un jonrón e impulsó dos anotaciones y los Azulejos de Toronto blanquearon 6-0 a los Astros de Houston.

Los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana, mejoraron a 47-25 en casa y 63-cuatro cuando anotan cinco o más carreras.

Gausman (10-10) ponchó a nueve y dio una base por bolas. La multitud de 41.224 personas se levantó para darle una ovación de pie cuando salió para el noveno.