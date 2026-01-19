Deportes - 19/1/26 - 12:00 AM

Barça cae y solo aventaja por un punto al Madrid

Barcelona vio interrumpida su racha de 11 victorias consecutivas al perder 2-1 ante la Real Sociedad en La Liga española.

La derrota dejó al club catalán un punto por delante del segundo lugar, el Real Madrid, que venció 2-0 al Levante en casa el sábado.

Mikel Oyarzabal adelantó a los locales a los 32 minutos. Barcelona igualó con un cabezazo de Marcus Rashford a los 70, pero un minuto después Gonçalo Guedes puso a la Real Sociedad nuevamente adelante con un disparo desde dentro del área.

Te puede interesar

Panamá empata 1-1 ante Bolivia en primer amistoso de 2026

Panamá empata 1-1 ante Bolivia en primer amistoso de 2026

 Enero 18, 2026
Barcelona cae en Liga Española y su ventaja se reduce a un punto

Barcelona cae en Liga Española y su ventaja se reduce a un punto

 Enero 18, 2026
Seahawks y Broncos avanzan a finales de conferencia de la NFL

Seahawks y Broncos avanzan a finales de conferencia de la NFL

 Enero 18, 2026
Bolivia ve a Panamá como un rival de respeto antes del amistoso

Bolivia ve a Panamá como un rival de respeto antes del amistoso

 Enero 18, 2026
Murillo destaca con asistencias y sólida actuación en sus 2 últimos partidos

Murillo destaca con asistencias y sólida actuación en sus 2 últimos partidos

 Enero 17, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera
Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido