Barça cae y solo aventaja por un punto al Madrid

Barcelona vio interrumpida su racha de 11 victorias consecutivas al perder 2-1 ante la Real Sociedad en La Liga española.

La derrota dejó al club catalán un punto por delante del segundo lugar, el Real Madrid, que venció 2-0 al Levante en casa el sábado.

Mikel Oyarzabal adelantó a los locales a los 32 minutos. Barcelona igualó con un cabezazo de Marcus Rashford a los 70, pero un minuto después Gonçalo Guedes puso a la Real Sociedad nuevamente adelante con un disparo desde dentro del área.