Murillo destaca con asistencias y sólida actuación en sus 2 últimos partidos

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo, pieza cada vez más influyente del Olympique de Marseille en la Ligue 1 de Francia 2025-26, ha mostrado un rendimiento ofensivo y defensivo destacado en sus dos compromisos más recientes con el equipo francés, el último de ellos celebrado este sábado.

⚽ Murillo aporta asistencias y presencia ofensiva

En el último partido de liga, Marseille derrotó 5-2 al Angers SCO, en un duelo correspondiente a la jornada de la Ligue 1 francesa, donde Murillo se consolidó como un factor clave en el ataque. El defensor canalero puso un centro preciso que fue convertido en gol por Amine Gouiri al minuto 19, dando inicio a la goleada de su equipo y contribuyendo con una asistencia directa en el marcador.

Este aporte ofensivo se suma a su capacidad para integrarse al ataque desde la banda derecha, demostrando que su presencia no solo mejora la dinámica defensiva, sino que también impulsa el juego ofensivo del Marsella.

📊 Rendimiento consistente y estadísticas del duelo

En el enfrentamiento contra Angers, Murillo completó los 90 minutos como titular, contribuyendo con pases largos, centros y esfuerzo defensivo para mantener la ventaja amplia del equipo. Estadísticas del encuentro señalan que el Marsella dominó la posesión (alrededor del 71 %) y generó más remates, mientras Murillo aportó en las fases de ataque y soporte defensivo desde su sector.

En ese mismo partido, los datos individuales le otorgan un voto promedio de 7.4 sobre 10, reflejando una valoración positiva por su rendimiento global en defensa y ataque.

🔥 Actuación en la Copa de Francia: doble asistencia y titularidad

El pasado 13 de enero de 2026, Murillo fue titular en la apabullante victoria 9-0 del Marseille sobre el FC Bayeux en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. El panameño jugó los 90 minutos y aportó dos asistencias decisivas que ayudaron a encaminar la goleada y asegurar el pase a los octavos de final.