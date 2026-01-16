Que un chusco se pregunta, ¿por qué los medios de la 12 de Octubre y de la Tumba Muerto no le dicen a su audiencia que el dinero de Odebrecht fue a parar a las arcas del CD y luego se repartió en publicidad entre esos mismos medios? Evidentemente, hay cosas que a algunos no les conviene decir por temor al qué dirán.

Que un necio dice que en la alcaldía de Detroit uno de los grandes problemas es que está llena de vagos con salarios de 3k, que se la pasan haciendo cosas que no deben hacer en horarios laborales y que un ejemplo de ellos es el tal Chacón y la tal Yousee, amiguitos de pachanga de la bailarina de TikTok.

Que Irma debe tener por lo menos un poquito de autocrítica y recordar que cuando estaba en campaña le prometió a la gente de Detroit tomar acciones dentro de los primeros 100 días de su gestión para resolver el lío de la basura. ¡Nunca lo hizo! Suerte que existe Internet para recordarle esa promesa de campaña una y otra vez.

Que un jodedor comenta que, con el tema de la basura en Detroit, se confirma que en este país nunca se puede quedar bien con todo el mundo. Si el Gobierno central no llega al rescate, hay quienes le hubiesen criticado por ignorar lo que evidentemente era un grave problema de salud pública.

Que, en el caso de Irma, el “abogado de probeta” ligado al diario de la 12 de Octubre, el que nunca ha litigado, anda esbozando teorías descabelladas como la de un “cerco político” contra la alcaldesa de Detroit. Hay que andar desorientado para decir tal ñamería. Si la niña se hubiese puesto las pilas desde el principio, con su principal promesa de campaña, hubiese evitado caer en la crisis actual.

Que por los lados de Chame hay una empresa que anda extrayendo arena de una de sus playas como si el mundo se fuese a acabar mañana. ¡Ojo con eso las autoridades correspondientes!

Que el rector Flores parece que se leyó el librito de algunos políticos del patio y ayer llevó barra a la Asamblea para la discusión del proyecto que busca eliminar la reelección de los rectores de las casas de estudio a nivel nacional. ¡Pendejo no es!

Que hay 2,143 estudiantes que aspiran a ingresar a la Facultad de Medicina de la UP, pero solo hay 200 cupos. ¡La competencia es fuerte!

Que un “analista del gueto” comenta que hay quienes andan apuntando los cañones contra Bolo, pero pierden de vista que Irma provocó una situación de emergencia para colar un contrato por $3.8 millones a tres empresas de a dedo. ¡El que tenga oídos, que oiga!

Que el TE emitió la resolución de cierre del proceso de revocatoria de mandato contra Raquel Murillo, la representante del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, que fue sacada de la coalición Vamos y que seguirá en su cargo luego de que se recolectaran solo 215 firmas de las 10,822 requeridas.

Que otro que se salvó de la epidemia de procesos para revocar mandatos fue el diputado Cheng Peñalba. Quienes lo querían joder solo lograron recolectar 2,069 firmas de las 57,465 que se necesitaban para joderlo.

Que María Corina diciendo que cuenta con el apoyo de Trump para la libertad de Venezuela. Yo no cantaría victoria, porque la vaina es que con “El Fulo” nunca se sabe. El man anda como un hombre perdido en dos amores; un día le tira flores a María y al día siguiente a Delcy.