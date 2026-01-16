Sucesos - 16/1/26 - 05:01 PM

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

El sospechoso fue ubicado en una calle sin salida que se ubica detrás de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre que se batió a tiros con una unidad del Servicio de Protección Institucional (SPI), tras perpetrar el hurto de accesorios de vehículos, terminó herido y luego fue capturado.

Según confirmó el subcomisionado Frank Méndez, jefe de la zona policial del Canal, el sospechoso fue ubicado en una calle sin salida que se ubica detrás de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

La captura del hombre se logró luego de que varias personas denunciaran la presencia de un hombre baleado dentro de un vehículo en los predios del Hospital Oncológico Nacional (ION).

El sospechoso, una vez aprehendido, fue trasladado al Hospital Santo Tomás para que fuera atendido, y quedó con vigilancia policial, hasta que pueda ser remitido ante un juez para la judicialización del caso.

Por otra parte, Méndez detalló que se logró la recuperación de baterías, computadoras de vehículos y amplificadores, que se presumen son hurtados.

Te puede interesar

Confirman condenas: 12 años por violación y 5 por porte ilegal de arma

Confirman condenas: 12 años por violación y 5 por porte ilegal de arma

 Enero 16, 2026
Se meten a las oficinas de la Tesorería Municipal de Colón y hurtan dinero

Se meten a las oficinas de la Tesorería Municipal de Colón y hurtan dinero

 Enero 16, 2026
Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

 Enero 16, 2026
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

 Enero 16, 2026
Menor sospechoso de tiroteo es capturado gracias a denuncias en redes sociales

Menor sospechoso de tiroteo es capturado gracias a denuncias en redes sociales

 Enero 16, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí