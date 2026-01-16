Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Panamá- Un hombre que se batió a tiros con una unidad del Servicio de Protección Institucional (SPI), tras perpetrar el hurto de accesorios de vehículos, terminó herido y luego fue capturado.

Según confirmó el subcomisionado Frank Méndez, jefe de la zona policial del Canal, el sospechoso fue ubicado en una calle sin salida que se ubica detrás de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

La captura del hombre se logró luego de que varias personas denunciaran la presencia de un hombre baleado dentro de un vehículo en los predios del Hospital Oncológico Nacional (ION).

El sospechoso, una vez aprehendido, fue trasladado al Hospital Santo Tomás para que fuera atendido, y quedó con vigilancia policial, hasta que pueda ser remitido ante un juez para la judicialización del caso.

Por otra parte, Méndez detalló que se logró la recuperación de baterías, computadoras de vehículos y amplificadores, que se presumen son hurtados.