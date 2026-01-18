Bolivia ve a Panamá como un rival de respeto antes del amistoso

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, afirmó este sábado que la selección de Panamá “es un rival de muchísimo respeto”, aunque aseguró que su equipo intentará aprovechar los puntos débiles del combinado centroamericano en el partido amistoso que disputarán este domingo en el sur del país andino.

El duelo ante Panamá será el quinto partido de preparación de la selección boliviana con miras a la repesca al Mundial 2026, que se jugará en marzo frente a Surinam, en busca de un cupo a la Copa del Mundo.

“Es un rival de muchísimo respeto y vamos a tratar de aprovechar sus puntos débiles”, señaló Villegas durante una conferencia de prensa en el estadio IV Centenario, de la ciudad de Tarija, sede del compromiso.

El estratega destacó que Panamá es “una muy buena selección”, con futbolistas de “muy buena contextura física” y un “excelente juego aéreo”, por lo que Bolivia trabajará en controlar esas virtudes e imponer su propio estilo.

Asimismo, subrayó que la base de la Verde es la juventud, un factor clave para haber alcanzado la repesca, e instó a seguir respaldando a jugadores como Miguel Terceros, Máximo Mamani y Ramiro Vaca.

“Fui contratado para afrontar este proceso de eliminatorias y preparar el camino hacia 2030, por eso seguimos apostando por jugadores jóvenes”, recalcó el técnico.

Villegas explicó que durante la semana se priorizó la preparación física, con el objetivo de equiparar las exigencias de la competencia internacional, un aspecto que seguirá siendo clave hasta marzo.

El seleccionador convocó a 26 jugadores para los amistosos frente a Panamá y México, una de las sedes del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. El encuentro ante el Tri se disputará el 25 de enero en Santa Cruz.

La selección boliviana ya se encuentra concentrada en Tarija, tras completar una semana de entrenamientos en Santa Cruz.

El partido ante Panamá está programado para las 17:00 hora local (21:00 GMT) en el estadio IV Centenario.

Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey, y el ganador de ese duelo se medirá cinco días después con Irak por un boleto al Mundial de Fútbol.

Como parte de su preparación, la Verde disputó varios amistosos internacionales en octubre y noviembre, con victoria ante Jordania (1-0) y derrotas frente a Rusia, Corea del Sur, Japón y Perú.