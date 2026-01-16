Sucesos - 16/1/26 - 10:26 AM

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Por: Redacción Web -

Panamá- Un joven conocido con el alias 'Momi' (37 años) fue asesinado anoche en la calle 17 de El Chorrillo, justo detrás de la cancha en Plaza Amador, con varios balazos en la cabeza.

Según testigos, el crimen ocurrió a eso de las 8:50 de la noche. A esa hora, los sicarios llegaron a Plaza Amador, le dispararon a la víctima y luego se dieron a la fuga.

El cadáver de 'Momi' quedó tirado en la acera de la vía, ante la mirada incrédula de decenas de personas que se encontraban en el área a la hora en que ocurrió el suceso.

Unidades de la Policía Nacional y paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) se presentaron a la escena, pero no pudieron hacer nada por la víctima, pues ya había muerto.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los sicarios.

 

