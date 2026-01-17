Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Un hecho de sangre se registró en horas de la madrugada de este sábado en el sector Las Torres de Burunga, cuando un hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida.

Según los primeros informes, el suceso ocurrió a eso de las 5:00 a.m., cuando el hombre habría llegado a la casa en aparente estado de embriaguez y, en un ataque de celos, revisó el celular de la víctima; para luego sacar relucir un arma de fuego con la cual le dispara a su pareja, provocándole la muerte, y posteriormente se suicida.

A causa de este hecho, se conoció que 2 menores de edad (2 y 17 años) quedaron en la orfandad.

Al lugar llegaron las unidades del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes.