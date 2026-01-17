Sucesos - 17/1/26 - 12:52 PM

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Se conoció que 2 menores de edad (2 y 17 años) quedaron en la orfandad a causa de este hecho.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Un hecho de sangre se registró en horas de la madrugada de este sábado en el sector Las Torres de Burunga, cuando un hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida.

Según los primeros informes, el suceso ocurrió a eso de las 5:00 a.m., cuando el hombre habría llegado a la casa en aparente estado de embriaguez y, en un ataque de celos, revisó el celular de la víctima; para luego sacar relucir un arma de fuego con la cual le dispara a su pareja, provocándole la muerte, y posteriormente se suicida.

A causa de este hecho, se conoció que 2 menores de edad (2 y 17 años) quedaron en la orfandad.

Al lugar llegaron las unidades del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

