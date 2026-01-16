Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Panamá- La Policía Nacional y el Ministerio Público están tras la pista de un hombre que fue denunciado por residentes de Altos de la Pradera en La Chorrera, por exhibir sus genitales en el patio trasero de su casa.

Los denunciantes, cansados de informar a las autoridades que uno de sus vecinos es frecuentemente visto masturbándose en los predios de su residencia delante de mujeres y menores de edad, y que estas no hicieran nada, decidieron colgar un video de la situación en redes sociales.

Celinda Díaz, residente en la barriada, aseguró a Telemetro, que no pueden permitir que el señalado siga viviendo en el lugar, principalmente porque a metros de su casa hay un parque infantil y porque le preocupa que un día agarre a un menor de edad, lo meta a su casa y le haga algo. "Se tiene que ir de aquí es hombre", reiteró.

Como era de esperar, los internautas estallaron en comentarios sobre la situación, lo que generó una respuesta por parte de la Policía Nacional.

Sobre el tema, el comisionado Adolfo Pérez, jefe de la décima zona policial de La Chorrera, sustentó que la entidad ya trabaja una línea de investigación para ubicar al denunciado y a las posibles víctimas en este caso.