Panamá empata 1-1 ante Bolivia en primer amistoso de 2026

La Selección mayor de Fútbol de Panamá empató 1-1 ante Bolivia en su primer amistoso del año 2026 y que se jugó en el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, provincia de Cercado.

En el encuentro, que se disputó en una fecha no FIFA, destacó la figura del delantero Kadir Barría, quien debutó con la Selección Absoluta de Panamá con un gol a los cinco minutos de juego.

Barría, de 18 años, es una de las promesas del Botafogo (Brasil), club al cual pertenece y de Panamá en la selección nacional.

La jugada del gol se inició desde el fondo de territorio panameño con un pase largo al sector derecho que recibió Kahiser Lenis, quien dio un pase preciso al centro donde estaba Barría, quien con sangre fría definió de pierna izquierda.

El partido prosiguió con ataques de los dos equipos pero sin concretar, por lo que se fueron al descanso con ventaja mínima para el conjunto istmeño.

En el segundo tiempo, Bolivia tuvo mayor control de la pelota y luego de varias oportunidades empataron el encuentro a los 68' minutos.

Luego de este resultado, Panamá retornará a suelo patrio, donde este jueves 22 de enero recibirá a México para otro partido amistoso a las 8 de la noche en el Estadio Rommel Fernández.