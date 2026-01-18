Seahawks y Broncos avanzan a finales de conferencia de la NFL

Las Finales de Conferencia de la NFL ya tienen definidos a sus primeros dos invitados.

Este sábado los Seattle Seahawks y Denver Broncos aseguraron su lugar en el Juego por el Campeonato de la NFC y AFC, respectivamente, luego de ganar sus partidos de la Ronda Divisional.

Los Seahawks no tuvieron problemas para arrollar de principio a fin a los San Francisco 49ers en el Lumen Field, tomando la ventaja desde la primera jugada del partido con un regreso de patada de 95 yardas de Rashid Shaheed.

La defensiva se encargó del resto en camino a su triunfo 41-6 sobre unos 49ers que nunca encontraron ritmo en ataque.

Más temprano este mismo sábado los Broncos reclamaron su boleto luego de superar 33-30 en tiempo extra a los Buffalo Bills en Mile High.

El triunfo fue dramático y costoso para Denver, que impidió la remontada de Buffalo luego de que empató el partido a 5 segundos del final en el tiempo regular, ganando con un gol de campo de Wil Lutz en la prórroga, sin embargo, después del partido el entrenador en jefe Sean Payton anunció que el quarterback Bo Nix sufrió una fractura en el tobillo que le impedirá jugar el resto de los playoffs.

Tanto Seahawks como Broncos serán locales la próxima semana en las Finales de Conferencia luego de terminar como sembrado N° 1 de NFC y AFC, respectivamente.

El rival de Seattle saldrá del duelo nocturno entre Los Angeles Rams y Chicago Bears, mientras que Denver recibirá al ganador de Houston Texans en New England Patriots.