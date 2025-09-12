Deportes - 12/9/25 - 12:00 AM

Barça enfrenta desafíos en casa por lesiones y problemas en el estadio

Por: España EFE -

El Barcelona afronta su primer partido en casa en La Liga española menguado por las lesiones y sin un estadio adecuado.

Entre varios de los problemas ajenos a la cancha que afectan al Barça, el mayor es su incapacidad para reabrir el recién renovado estadio Camp Nou.

Los permisos para regresar al Camp Nou no han sido aprobados, por lo que el club catalán —reinante campeón— jugará su primer partido de La Liga en casa en un recinto con capacidad para 6.000 espectadores, aproximadamente 99.000 menos de lo que ofrece su renovado estadio.

El domingo, cuando se enfrente a Valencia, el Barça jugará en el Estadi Johan Cruyff, que normalmente alberga al equipo femenino de Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos.

Te puede interesar

Panamá tendrá que vencer a El Salvador en el Cuscatlán

Panamá tendrá que vencer a El Salvador en el Cuscatlán

 Septiembre 12, 2025
Panamá gana medalla de bronce en dobles de Suramericano de Bolos

Panamá gana medalla de bronce en dobles de Suramericano de Bolos

Septiembre 12, 2025
Walker Buehler vuelve a las Grandes Ligas

Walker Buehler vuelve a las Grandes Ligas

 Septiembre 12, 2025
El fútbol competirá en cinco modalidades para los Centroamericanos

El fútbol competirá en cinco modalidades para los Centroamericanos

 Septiembre 12, 2025
Panamá, lista para el sorteo de Mundial de Futsal Femenino

Panamá, lista para el sorteo de Mundial de Futsal Femenino

 Septiembre 12, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica