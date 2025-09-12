Barça enfrenta desafíos en casa por lesiones y problemas en el estadio
El Barcelona afronta su primer partido en casa en La Liga española menguado por las lesiones y sin un estadio adecuado.
Entre varios de los problemas ajenos a la cancha que afectan al Barça, el mayor es su incapacidad para reabrir el recién renovado estadio Camp Nou.
Los permisos para regresar al Camp Nou no han sido aprobados, por lo que el club catalán —reinante campeón— jugará su primer partido de La Liga en casa en un recinto con capacidad para 6.000 espectadores, aproximadamente 99.000 menos de lo que ofrece su renovado estadio.
El domingo, cuando se enfrente a Valencia, el Barça jugará en el Estadi Johan Cruyff, que normalmente alberga al equipo femenino de Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos.