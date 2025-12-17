Barcelona ganó en la Copa del Rey

El Barcelona necesitó goles tardíos de Andreas Christensen y Marcus Rashford para derrotar el martes 2-0 al Guadalajara de la tercera división en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un partido que se retrasó debido a problemas con la tribuna temporal del estadio.

Christensen finalmente rompió el empate a los 76 minutos con un cabezazo tras un centro de Frenkie De Jong. El cabezazo de Christensen se desvió en un defensor antes de entrar en la red. Rashford selló la victoria en un contragolpe a los 90 minutos.