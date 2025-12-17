Deportes - 17/12/25 - 12:00 AM

Barcelona ganó en la Copa del Rey

El Barcelona necesitó goles tardíos de Andreas Christensen y Marcus Rashford para derrotar el martes 2-0 al Guadalajara de la tercera división en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un partido que se retrasó debido a problemas con la tribuna temporal del estadio.

Christensen finalmente rompió el empate a los 76 minutos con un cabezazo tras un centro de Frenkie De Jong. El cabezazo de Christensen se desvió en un defensor antes de entrar en la red. Rashford selló la victoria en un contragolpe a los 90 minutos.

Te puede interesar

Francés Ousmane Dembélé se queda con el premio The Best

Francés Ousmane Dembélé se queda con el premio The Best

Diciembre 16, 2025
Barcelona juega hoy en Copa del Rey con la ausencia de Joan García

Barcelona juega hoy en Copa del Rey con la ausencia de Joan García

Diciembre 16, 2025
Fidel Escobar y Gustavo Herrera a la Final en Costa Rica con el Saprissa

Fidel Escobar y Gustavo Herrera a la Final en Costa Rica con el Saprissa

 Diciembre 16, 2025
Suramericanos de la Juventud, en agenda del boxeo olímpico de Panamá

Suramericanos de la Juventud, en agenda del boxeo olímpico de Panamá

 Diciembre 16, 2025
Bambanes FC, de Chiriquí, campeones del Clausura de la LFN

Bambanes FC, de Chiriquí, campeones del Clausura de la LFN

 Diciembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado