Panamá o México, posibles sedes alternas de Serie del Caribe 2026

Una nota del Diario El Nuevo Día, de Puerto Rico, informó que Panamá o México podrían salir al rescate de la Serie del Caribe 2026, luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunciara el lunes que tres de sus países miembros no asistirían al evento si Venezuela permanecía como su sede para febrero próximo.

La Serie del Caribe estaba programada originalmente para celebrarse en la capital venezolana, Caracas, pero la CBPC anunció el lunes que Puerto Rico, México y República Dominicana declinaron participar en ese país, por “situaciones externas ajenas a su control”.

Aunque el organismo caribeño fue parco en su comunicado, claramente se refiere a la tensión política, económica y diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.

Aunque no lo afirmó categóricamente en su comunicado de prensa del lunes, la Confederación sí implicó que se moverán de país sede al anunciar que “la CBPC continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles”.

e Panamá o México podrían emerger de nuevo como sedes de emergencia.

Panamá lo hizo en 2019, cuando precisamente Venezuela (Barquisimeto) era la sede programada, pero se tuvo que desistir de efectuar allí el certamen a último momento, por tensiones políticas internas en el país sudamericano.