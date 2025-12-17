Tribunal ordena al PSG pagar más de 70 millones de dólares a Mbappé

Un tribunal laboral de París dictaminó que el París Saint-Germain debe pagar más de 60 millones de euros (70 millones de dólares) a Kylian Mbappé en una disputa sobre salarios y bonificaciones que se le debían al final de su contrato antes de fichar con el Real Madrid en 2024.

Los abogados argumentaron el mes pasado ante el Conseil de prud’hommes de París en una saga judicial que involucra sumas colosales. El tribunal se puso del lado del futbolista el martes en medio de acusaciones de traición y acoso en torno a la ruptura de su relación con el PSG.

El fallo corresponde aproximadamente al reclamo inicial de Mbappé de 55 millones de euros.

“Han sido 18 meses en los que Kylian Mbappé ha estado pidiendo lo mismo: el pago de sus salarios, su bonificación, por el trabajo que realizó”, afirmó Delphine Verheyden, abogada de Mbappé.