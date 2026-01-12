Barcelona quería cobrar revancha de derrota en LaLiga

Pedro González 'Pedri', jugador del Barcelona, afirmó que todos en el Barcelona sabían que el Real Madrid iba a jugar la final "con muchas ganas" aunque dejó claro que el cuadro azulgrana también tenía ambición de superar al equipo de Xabi Alonso después de la derrota en LaLiga.

"Creo que desde que se abre la lata empiezan a pasar cosas. Ellos son muy buenos en transiciones. El de Vini ha sido un golazo. Lo teníamos que haber parado un poco antes. Después llegó nuestro gol, parecía que iban a pitar y llegó el gol de ellos. En la segunda parte sabíamos que iba a ser complicado y salimos a por todas", apuntó.