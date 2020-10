Bateo oportuno mantiene invicto a Coclé

Por segundo día consecutivo, el bateo oportuno fue clave para que el equipo de Coclé obtuviera su segunda victoria en igual cantidad de partidos en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ‘Copa Banco Nacional’.

Hoy sábado, en el primer partido de la doble tanda en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, un cuadrangular con corredor en base de Ramón Castillo en el segundo episodio fue suficiente para que Coclé venciera 2-0 a Colón.

La ‘Leña Roja’ solo conectó tres imparables, a la defensa no cometió errores y dejó a tres corredores en base.

Por su lado Colón, a pesar de haber conectado cinco imparables no anotó carreras y dejó a siete en las almohadillas.

El lanzador ganador fue el exgrandes ligas Severino González, quien lanzó siete entradas completas, enfrentó a 25 bateadores, permitió cuatro hits, no toleró carreras, ponchó a cuatro y dio dos base por bolas.

Wilfredo Pereira se anotó juego salvado, al trabajar la novena entrada, en la que enfrentó a cuatro bateadores, permitió un hit, ponchó a dos y dio una base por bola.

El derrotado fue el abridor Abdiel Velásquez, quien lanzó seis entradas completas, enfrentó a 19 bateadores, permitió dos carreras, dos hits, ponchó a ocho y concedió dos pasaportes.

A la ofensiva destacaron por Coclé Jordan Agrazal de 1-1, Luis Madrid de 1-1 y Ramón Castillo de 3-1 (un jonrón), dos carreras empujadas y una anotada.

Por Colón brillaron Rigoberto Catuy de 4-1 (un doble), Derek Arroyo de 3-1, Alfredo Burbúa de 4-1 (un doble) y Jason Paterson de 4-2 (un doble).