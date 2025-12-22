Deportes - 22/12/25 - 12:00 AM

Bayern Munich se afianza en el liderato de la Bundesliga

Por: Alemania EFE -

Harry Kane llegó a 30 goles esta temporada con su club y el Bayern Múnich superó una crisis de lesiones y enfermedades para vencer 4-0 al Heidenheim y entrar en el receso invernal de la Bundesliga con una ventaja de nueve puntos.

Kane superó a dos defensores y lanzó un potente disparo que entró tras golpear el poste para un gol en tiempo de descuento que lo llevó a 30 en 25 partidos en todas las competiciones para el Bayern esta temporada, 19 de ellos en la liga alemana.

“Sabemos que hay un largo camino desde ahora hasta el final de la temporada, pero estamos haciendo todas las cosas correctas”, le dijo Kane a la emisora DAZN. “La creencia está ahí, el espíritu de equipo está ahí, y eso es lo que necesitamos continuar en el nuevo año”.

