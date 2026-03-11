Bayern Múnich y Atlético de Madrid golean a sus rivales

Bayern Múnich y el Atlético de Madrid dieron pasos agigantados hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes con grandes victorias.

Bayern aplastó al Atalanta por 6-1 aun sin su máximo goleador Harry Kane en la alineación titular.

Por su parte, el Atlético hizo pagar al presionado técnico de Tottenham, Igor Tudor, su audaz decisión de dejar fuera al portero titular Guglielmo Vicario al ponerse 3-0 arriba en los primeros 15 minutos. El conjunto español finalmente ganó 5-2.