Deportes - 06/1/26 - 12:00 AM

Béisbol profesional de Venezuela se reanuda mañana

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

Luego de los acontecimientos ocurridos el sábado en la madrugada, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se reanuda mañana miércoles 7 de enero.

La LVBP arrancó el pasado viernes la segunda fase de la competencia (round robin) pero se suspendió debido a los hechos ocurridos.

En esta liga están participando los lanzadores panameños Abdiel Saldaña y Jorge ‘Muñeco’ García, quienes forman parte de los Bravos de Margarita, que se miden mañana a las Águilas del Zulia.

Te puede interesar

Derek Gómez brilló en inicio del Nacional de Béisbol Juvenil

Derek Gómez brilló en inicio del Nacional de Béisbol Juvenil

 Enero 05, 2026
Myles Garrett establece récord de capturas

Myles Garrett establece récord de capturas

 Enero 05, 2026
Tyson Fury anuncia que saldrá del retiro

Tyson Fury anuncia que saldrá del retiro

Enero 05, 2026
Marruecos avanza a cuartos de Copa Africana

Marruecos avanza a cuartos de Copa Africana

Enero 05, 2026
Sub-17 sigue entrenando con miras a clasificatorio

Sub-17 sigue entrenando con miras a clasificatorio

 Enero 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU

EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU