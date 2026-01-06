Béisbol profesional de Venezuela se reanuda mañana

Luego de los acontecimientos ocurridos el sábado en la madrugada, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se reanuda mañana miércoles 7 de enero.

La LVBP arrancó el pasado viernes la segunda fase de la competencia (round robin) pero se suspendió debido a los hechos ocurridos.

En esta liga están participando los lanzadores panameños Abdiel Saldaña y Jorge ‘Muñeco’ García, quienes forman parte de los Bravos de Margarita, que se miden mañana a las Águilas del Zulia.