Deportes - 27/2/26 - 06:39 PM

Marta Cox sufre lesión y no estará para próximo partido de Eliminatoria

La destacada jugadora panameña tuvo una rotura de ligamento cruzado de su pierna izquierda.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

La volante panameña Marta Cox no podrá estar en el juego de Eliminatoria Mundialista Mayor Femenina, al sufrir este viernes una lesión.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), detalló que su departamento médico informó durante la práctica de este viernes Cox sufrió la rotura de ligamento cruzado de su pierna izquierda, por lo que ha causado baja de la concentración de la Selección Mayor Femenina.

NO DEJES DE LEER: Andy Otero será baja para el Clásico Mundial de Béisbol

En su lugar, la Directora Técnica Toña Is convocó a la jugadora Ivis Ubarte, del Inter Panamá CF.

"La FPF le desea una pronta y exitosa recuperación a nuestra capitana, Marta Cox", concluye la nota.

La Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá se prepara con miras a su segundo compromiso de la Eliminatoria Mundialista ante San Cristóbal y Nieves el próximo miércoles 4 de marzo en calidad de visitante.

Panamá entrenó esta semana en el Yappy Park, descansará mañana sábado y terminará sus prácticas en Panamá este domingo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol.

El lunes por la mañana, la delegación estará viajando a San Cristóbal y Nieves para jugar, el miércoles desde las 6 de la tarde (hora de Panamá),el compromiso ante la selección local en la ciudad de Basseterre.

NO DEJES DE LEER: Real Madrid y el City vuelven a chocar; Barcelona irá contra el Newcastle

En su primer partido de esta fase, celebrado el pasado 30 de noviembre, Panamá venció 6-1 a Curazao en partido correspondiente al grupo E, en el que también están Aruba, Cuba y San Cristóbal y Nieves.

Posterior al juego ante San Cristóbal y Nieves Panamá recibirá el 9 de abril a Aruba y cerrará la fase de grupos de esta fase en casa ante Cuba el 17 de abril.

Solo el ganador del grupo clasificará al Campeonato W, en el que se definirán las cuatro plazas de Concacaf al Mundial 2027, el cual se disputará en Brasil.

 

