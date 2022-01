Bills y Bengals avanzan a ronda divisional de playoffs de la NFL

La Ronda de Comodines de la NFL entregó los primeros dos boletos de la Conferencia Americana, aunque todavía no hay ningún duelo definido.

Los N° 3 Buffalo Bills no mostraron piedad de los N° 6 New England Patriots con una paliza categórica 47-17 en el Highmark Stadium, gracias a una gran actuación del quarterback Josh Allen.

Allen impuso un récord de su equipo en playoffs con cinco pases de anotación, incluidos dos a Dawson Knox.

Devin Singletary corrió para dos anotaciones en la primera mitad del encuentro. Allen completó 21 de 25 envíos para 308 yardas en un duelo en que los Bills consiguieron puntos en cada una de sus siete posesiones en las que no se arrodillaron para que se acabara el tiempo.

Buffalo todavía debe esperar el resultado del partido entre Pittsburgh Steelers y Kansas City Chiefs para conocer a su rival para la Ronda Divisional. Los Chiefs y Steelers juegan hoy domingo a las 8:15 de la noche (hora de Panamá).

En el primer juego de la doble jornada sabatina, los Cincinnati Bengals vencieron 26-19 a Las Vegas Raiders para amarrar el primer boleto disponible para la siguiente ronda.

Joe Burrow encabezó un ataque eficaz que cosechó puntos en seis series, incluidos dos touchdowns con sus pases para liderar el ataque de Cincinnati.

El novato Evan McPherson convirtió cuatro goles de campo que resultaron cruciales en este duelo de comodines de la Conferencia Americana.

La victoria en postemporada tardó tres décadas en llegar para Cincinnati (11-7).

Después de escalar del último al primer sitio en la División Norte de la Americana con un plantel en el que abundan los jóvenes, los Bengals cortaron una vergonzosa sequía de triunfos en playoffs, que había durado 31 años y que incluía ocho tropiezos en partidos de eliminación directa.