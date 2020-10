Bocas vence a Metro 10-8 y parte por delante en semifinal del béisbol mayor

La novena de Bocas del Toro venció el sábado a Panamá Metro 10-8 para ponerse al frente en la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ‘Copa Banco Nacional’, la cual se disputa al mejor de siete encuentros.

En partido efectuado en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández y que se retrasó por dos horas y media debido a la lluvia, los bocatoreños sacaron el triunfo, aunque tuvo que extenderse a fondo en los episodios finales cuando parecía que tenían un holgado triunfo.

Los metropolitanos partieron por delante en el marcador en la parte alta del segundo inning con dos carreras pero en la parte baja de esa misma entrada los bocatoreños igualaron la pizarra.

Los ‘Tortugueros’ anotaron una carrera en la parte baja del cuarto inning para tomar la delantera en el partido y añadieron un racimo de siete más en la parte baja de la séptima entrada para tomar una ventaja de 10-2.

No obstante, los metropolitanos no se dieron por vencido y aprovecharon una mala salida del cuerpo de relevistas bocatoreño, el cual no pudo aguntar la ofensiva contraria, permitiendo seis carreras en la parte alta del octavo inning y poner el marcador 10-8.

El estelar relevista Euclides Bethancourt tuvo que entrar para mantener la ventaja bocatoreña y obtener el salvamento.

El lanzador ganador fue el abridor Rafael Rodríguez, quien lanzó seis entradas ⅔, permitió dos carreras, siete hits, no ponchó a nadie y boleó a uno.

El derrotado fue el también abridor Teodoro Ortega, quien en cuatro entradas permitió tres carreras, cuatro hits, ponchó a dos y boleó a tres.

Por Bocas del Toro destacaron a la ofensiva Joswan Wright de 3-2 (una carrera anotada y otra impulsada), Edward Toló de 4-1 (una carrera empujada) y Allen Córdoba de 5-3 (un doble, tres carreras empujadas y una anotada).

Por Metro destacaron Pedro Aguilar de 3-2 (una carrera empujada) y Carlos Mosquera de 4-2 (un doble, un jonrón, tres carreras empujadas y una anotada).

Bocas del Toro conectó 11 imparables, cometió dos errores y dejó a 10 corredores en base, mientras que Metro ligó 11 hits, tuvo cuatro errores y dejó a siete hombres en circulación.