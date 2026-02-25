Bodø/Glimt da la sorpresa ante el Inter de Milán

Bodø/Glimt protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia de la Liga de Campeones al eliminar al gigante italiano Inter de Milán.

El pequeño equipo noruego emergió victorioso 2-1 de su visita a San Siro para sellar una victoria global 5-2 en el repechaje y asegurar su lugar en los octavos de final de manera impactante.

“¿Pueden creerlo?”, dijo el técnico del club noruego Kjetil Knutsen, en declaraciones a TNT Sports. “Un equipo de un pequeño poblado del norte. Esto es increíble”.