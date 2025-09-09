Deportes - 09/9/25 - 12:00 AM

Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá estará compitiendo con su selección nacional a partir de hoy martes en el Campeonato Suramericano de la Consubowl 2025, que tendrá como sede la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El equipo panameño está conformado por Edissa Andrade y Lizzie de Abood en la rama femenina, mientras que en la masculina estarán compitiendo Donald Lee, William Duen, Alejandro Matos y Armando Candanedo.

El certamen, que otorga cupos a los Juegos Suramericanos de la Odesur, el próximo año en Rosario, Argentina, se jugará en las modalidades individual, equipos dobles y todo evento individual.

La selección está conformada por los atletas Edissa Andrade, Campeona Nacional 2025; Donald Lee y William Duen, campeón y subcampeón nacional 2025 respectivamente; además de Lizzy Abood, Armando Candanedo y Alejandro Matos.

El entrenador en jefe de selecciones nacionales de la Comisión Nacional de Bolos (CNBP), Álvaro Castro, estará en la competencia, mientras que el asistente técnico será Ricky Young.

Igualmente acompaña a la delegación el presidente de la CNBP, Luis Vásquez.

