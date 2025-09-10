Deportes - 10/9/25 - 12:00 AM

Bolivia se queda con boleto de repechaje

Bolivia clasificó al repechaje en el estadio Municipal El Alto. Le ganó 1-0 a la selección de Brasil y eliminó a Venezuela del Mundial 2026. El autor del único gol del partido fue Miguel Terceros, tras un polémico penal que el árbitro Cristián Garay Reyes cobró con ayuda del VAR.

El partido estuvo condicionado por la altura, que fatigó a los dirigidos por Carlo Ancelotti. Por otro lado, la Vinotinto cayó 6-3 ante Colombia y el triunfo boliviano terminó de eliminarlo.

Te puede interesar

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

 Septiembre 09, 2025
Trea Turner fuera por lesión en el muslo

Trea Turner fuera por lesión en el muslo

 Septiembre 09, 2025
Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Septiembre 09, 2025
Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Septiembre 09, 2025
Deportivo Árabe Unido destituye a su director

Deportivo Árabe Unido destituye a su director

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto