Bolivia se queda con boleto de repechaje

Bolivia clasificó al repechaje en el estadio Municipal El Alto. Le ganó 1-0 a la selección de Brasil y eliminó a Venezuela del Mundial 2026. El autor del único gol del partido fue Miguel Terceros, tras un polémico penal que el árbitro Cristián Garay Reyes cobró con ayuda del VAR.

El partido estuvo condicionado por la altura, que fatigó a los dirigidos por Carlo Ancelotti. Por otro lado, la Vinotinto cayó 6-3 ante Colombia y el triunfo boliviano terminó de eliminarlo.