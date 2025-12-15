Booz Baruc gana triple corona de importados al ganar Clásico Luis Shirley

El ejemplar Booz Baruc tuvo que emplearse a fondo y resistir con determinación las fuertes acometidas de Motek para adjudicarse el Clásico Luis Shirley, disputado en el Hipódromo Presidente Remón, logrando así la Triple Corona de Importados.

Booz Baruc es un macho colorado de dos años, hijo de Runhappy en Lizzie, por Violence, defensor de los colores del García Racing Stable, bajo la preparación de Roberto Arango y con la monta del jinete Yonis Lasso.

El ganador cubrió la distancia de 1,400 metros en un tiempo de 1:24 exacto, luego de fraccionales de 22.3 quintos para los 400 metros, 45.1 quinto los 800 metros y 1:10.3 quintos en los 1,200 metros.

El orden de llegada del evento clásico fue el siguiente: Booz Baruc, primero; Motek, segundo; Le Tourniquet, tercero; Into Justice, cuarto; y Come Candela, cerrando el marcador.