Deportes - 15/12/25 - 12:00 AM

Booz Baruc gana triple corona de importados al ganar Clásico Luis Shirley

Por: Redacción critica.pa@epasa.com -

El ejemplar Booz Baruc tuvo que emplearse a fondo y resistir con determinación las fuertes acometidas de Motek para adjudicarse el Clásico Luis Shirley, disputado en el Hipódromo Presidente Remón, logrando así la Triple Corona de Importados.

Booz Baruc es un macho colorado de dos años, hijo de Runhappy en Lizzie, por Violence, defensor de los colores del García Racing Stable, bajo la preparación de Roberto Arango y con la monta del jinete Yonis Lasso.

El ganador cubrió la distancia de 1,400 metros en un tiempo de 1:24 exacto, luego de fraccionales de 22.3 quintos para los 400 metros, 45.1 quinto los 800 metros y 1:10.3 quintos en los 1,200 metros.

El orden de llegada del evento clásico fue el siguiente: Booz Baruc, primero; Motek, segundo; Le Tourniquet, tercero; Into Justice, cuarto; y Come Candela, cerrando el marcador.

Te puede interesar

Un doblete de Raphinha tumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

Un doblete de Raphinha tumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

 Diciembre 13, 2025
Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

 Diciembre 13, 2025
Real Madrid tiene ocho bajas para su próximo juego de Liga Española

Real Madrid tiene ocho bajas para su próximo juego de Liga Española

 Diciembre 12, 2025
César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

 Diciembre 12, 2025
Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

 Diciembre 12, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito