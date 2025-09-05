Deportes - 05/9/25 - 12:00 AM

Boston pierde a Roman Anthony varias semanas

Por: Boston EFE -

Los Boston Red Sox colocaron al novato sensación Roman Anthony en la lista de lesionados, después de que el jardinero presentara una rigidez en el oblicuo izquierdo en la victoria del martes por 11-7 sobre los Cleveland Guardians.

Si bien no dio un plazo específico, el manager de Red Sox, Alex Cora, reconoció que las distensión de oblicuos suele requerir de cuatro a seis semanas de recuperación.

"Es uno de nuestros mejores jugadores ofensivos, pero no es difícil", dijo Cora. "Tenemos que seguir adelante. Ya hemos pasado por esto antes".

