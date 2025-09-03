Boxeo Olímpico se prepara para Suramericanos de la Juventud

Del 5 al 7 de septiembre la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop) realizará el torneo nacional selectivo en el hotel Gran David de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

La Fedebop informó que uno de los objetivos del torneo es escoger una selección de atletas con miras a los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, los cuales se realizarán en Panamá.

Los atletas que sean seleccionados para representar a Panamá en estos juegos regionales tendrán un campamento de preparación en el exterior para culminar su preparación.

Igualmente, algunos de los atletas participarán en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe (JEDECAC) que se disputarán este año en Montería, Colombia.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se celebrarán en Panamá, del 22 de marzo al 4 de abril de 2026. Este es el primer evento de este tipo que se celebra fuera del área suramericana, y se espera la participación de más de 1,500 atletas de 17 países en 21 deportes.