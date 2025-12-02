Deportes - 02/12/25 - 12:00 AM

Broncos logran noveno triunfo consecutivo

Nik Bonitto desvió el pase de Marcus Mariota en tiempo extra para negar a Washington una conversión de dos puntos ganadora, y los Broncos de Denver mantuvieron su novena victoria consecutiva, un emocionante triunfo 27-26 sobre los Commanders el domingo por la noche.

Bo Nix lanzó para 321 yardas con un touchdown y una intercepción para los Broncos, líderes de la AFC Oeste (10-2), quienes tienen ocho victorias en juegos decididos por una sola anotación esta temporada.

