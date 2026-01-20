Buffalo Bills despiden a su técnico tras otro fracaso

Sean McDermott llegó a Buffalo en 2017, imaginando el día en que miraría por la ventana de su oficina y vería una multitud de fanáticos celebrando el campeonato del Súper Bowl.

Esa posibilidad terminó el lunes, cuando McDermott fue despedido abruptamente por el propietario del equipo, Terry Pegula, tras una etapa de nueve años en el que el entrenador transformó a los Bills en contendientes perennes, pero no logró llegar al duelo por el título de la NFL.