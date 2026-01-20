Deportes - 20/1/26 - 12:00 AM

Buffalo Bills despiden a su técnico tras otro fracaso

Por: Estados Unidos EFE -

Sean McDermott llegó a Buffalo en 2017, imaginando el día en que miraría por la ventana de su oficina y vería una multitud de fanáticos celebrando el campeonato del Súper Bowl.

Esa posibilidad terminó el lunes, cuando McDermott fue despedido abruptamente por el propietario del equipo, Terry Pegula, tras una etapa de nueve años en el que el entrenador transformó a los Bills en contendientes perennes, pero no logró llegar al duelo por el título de la NFL.

Te puede interesar

Barça cae y solo aventaja por un punto al Madrid

Barça cae y solo aventaja por un punto al Madrid

 Enero 19, 2026
J.T. Realmuto renueva con los Filis de Filadelfia

J.T. Realmuto renueva con los Filis de Filadelfia

Enero 19, 2026
Sporting San Miguelito inicia la LPF con triunfo contundente

Sporting San Miguelito inicia la LPF con triunfo contundente

 Enero 19, 2026
‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz, titulares en juego de Pumas vs León

‘Coco’ Carrasquilla e Ismael Díaz, titulares en juego de Pumas vs León

Enero 19, 2026
Panamá pasó el examen a nivel individual y colectivo ante Bolivia

Panamá pasó el examen a nivel individual y colectivo ante Bolivia

 Enero 19, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí