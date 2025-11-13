CAI vence al Sporting y avanza a semifinales del torneo Clausura

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) derrotó 2-1 al Sporting San Miguelito en el primer duelo de la liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), y se quedó con uno de los boletos a las semifinales del campeonato.

Con este resultado, el conjunto chorrerano se medirá en la primera llave semifinal al Plaza Amador, que finalizó la fase regular como el mejor equipo del torneo.

El CAI inició el encuentro mostrando un mejor juego colectivo ante un Sporting que apostó por la paciencia y el orden defensivo frente a los ataques del conjunto rival.

Esa estrategia de los "académicos" dio resultado al minuto 19, cuando Ramsés de León aprovechó un balón suelto en el área para abrir el marcador tras un rápido contragolpe.

El CAI empató al minuto 74. Un centro preciso de Omar Berrocal fue conectado de cabeza por Kenny Bonilla, que marcó el 1-1 y devolvió la igualdad al marcador.

Tras el empate, ambos equipos buscaron el tanto de la clasificación en los minutos finales, pero el tiempo reglamentario concluyó con la paridad en el tanteador, dejando la definición del duelo para el alargue.

La anotación de la diferencia fue al minuto 94 para el CAI y fue gracias a una brillante acción individual de Abraham Altamirano, quien ganó la espalda a la defensa y definió con un potente derechazo al ángulo superior izquierdo, poniendo el 2-1 en el marcador.