Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil inicia ronda de ocho equipos

Con dos series, arranca hoy viernes la Serie de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ y que es dedicado a la leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

En esta segunda fase del torneo, las series están programadas al mejor de siete encuentros (el primero que gane cuatro juegos avanza a las semifinales).

Una de las series que dará inicio hoy viernes será la de Coclé, actual campeón de la categoría y segundo sembrado de la temporada regular, ante Chiriquí Occidente (séptimo clasificado).

El encuentro de hoy, programado para las 7 de la noche, tendrá como sede el Estadio Remón Cantera de Aguadulce, donde también se efectuará el segundo juego mañana sábado.

Coclé es favorito para vencer a los chiricanos occidentales. El actual campeón de la categoría estuvo consistente en la Serie Regular con marca de 18 triunfos y tres derrotas.

Por su lado, Chiriquí Occidente tuvo un buen inicio del torneo pero después tuvieron una mala racha, terminando con marca de 11-11 para ubicarse en la séptima casilla.

En los dos enfrentamientos de la Serie Regular, la ‘leña Roja’ fue superior al ganar 9-0 y 11-0.

La otra serie que inicia hoy será la de Chiriquí vs Los Santos, teniendo ventaja de casa los del Valle de la Luna, que recibirán en su feudo, el estadio Kenny Serracín, los dos primeros juegos.

En esta serie, Chiriquí luce ligeramente favorito. Ganaron sus dos encuentros de la Serie Regular pero con resultados ajustados: 3-2 y 5-3.

Mañana sábado, a las 7 de la noche, iniciarán las otras dos series: Panamá Oeste (sembrado 1) vs Herrera (8) en el estadio Mariano Rivera; mientras que Panamá Metro se medirá a Panamá Este en el Estadio Rod Carew.