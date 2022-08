Canadá mantuvo su invicto con una contundente victoria sobre Panamá

La selección de baloncesto de Panamá cayó derrotada el lunes ante su similar de Canadá por pizarra de 106 por 50 en el cierre de la cuarta ventana de la eliminatoria hacia el Mundial FIBA 2023.

Canadá en el arranque del primer periodo armó una corrida de 16 puntos sin respuesta de los panameños, siendo liderada por el alero de los Detroit Pistons del baloncesto de la NBA, Kelly Olynyk, quien desde la línea tres puntos estuvo casi perfecto.

Los panameños anotaron sus primeros tres puntos a falta de cinco minutos de finalizar el primer cuarto, por medio de Jhivvan Jackson, quien fue el más insistente de los panameños en la primera parte del cotejo.

El final de la primera parte llegó con un marcador 33 a 7 a favor de la visita.

Nick Nurse, entrenador de equipo canadiense, refrescó a su equipo en la segunda mitad, pero no se notó un cambio en su estilo de juego, aunque el líder de la ofensiva canadiense recayó en esta ocasión en el jugador de Unicaja Baloncesto de España, Melvin Ejim, que sumó 11 unidades en este periodo.

La primera mitad acabó con ventaja 31 a 15 a favor de los canadienses, que llegaron a tener en este periodo una ventaja máxima de 42 puntos.

Canadá, con un porcentaje de 55% de tiros de tres puntos (11 de 20), se fue al descanso ganando 64 por 25.

El tercer periodo no hubo cambio a lo que se vio en la primera parte. Canadá se mantuvo rotando la pelota y anotando tres puntos, mientras que el equipo panameño seguía errático y con desánimo por la desventaja que se manejaba hasta ese momento.

La tercera parte finalizó con un marcador de 36-92, 56 puntos de ventaja para los canadienses antes del cierre del duelo, que hasta ese momento se pintaba como algo de mero trámite.

El cuadro canadiense para el cuarto periodo bajó el ritmo de juego, Nurse ingresó a todos los suplentes, para cerrar un partido dominado desde el pitazo inicial y sellar una victoria de 106 por 50 sobre su similar de Panamá.

Con el triunfo, Canadá queda con foja de 8 triunfos sin derrotas, mientras que los panameños suman seis derrotas y dos victorias.

Los mejores por los visitantes fueron: Kelly Olynyk con 18 puntos, Kevin Pangos, quien aportó 17 unidades y 5 de 7 de detrás de la línea de tres puntos y Zach Edey con 15 puntos y siete rebotes.

Por Panamá brillaron a la ofensiva Jhivvan Jackson con 16 unidades y Erick Romero con 10 puntos.

