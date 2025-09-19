Carlos Harvey será baja el resto de la Eliminatoria Mundialista

Una dura baja tendrá Panamá en las dos ventanas pendientes de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, luego de que se informara que el volante Carlos Harvey fuera operado en el día de ayer.

La información fue dada a conocer en el programa El Desmarque (Telemetro Radio y COS) por el periodista Arnulfo Barroso, quien detalló que Harvey sufrió una lesión de menisco en una de sus rodillas, por lo que ayer fue intervenido quirúrgicamente.

La recuperación de Harvey será de seis a ocho semanas, por lo que queda descartado para los partidos de Eliminatoria Mundialista de octubre (El Salvador y Surinam) y los de noviembre (Guatemala y El Salvador).

El último partido en el que vio acción Harvey fue el pasado sábado en partido correspondiente a la temporada de la Major League Soccer (MLS), en el que ingresó en la segunda mitad y anotó gol al minuto 77’ en el triunfo de su equipo, Minnesota United FC 3-1 sobre el San Diego FC.

El versátil jugador panameño fue reportado lesionado por su equipo para el partido del miércoles ante el Austin FC correspondiente a las semifinales de la “U.S. Open Cup”.

Harvey había sido uno de los jugadores de Panamá que mejor se vio en los dos primeros partidos de la Eliminatoria de la Concacaf e incluso anotó el único gol que marcó en el onceno nacional en la primera ventana.

Por su versatilidad, es utilizado tanto de volante como central. Su ausencia será de importancia principalmente para el juego ante El Salvador, donde no podrá jugar Aníbal Godoy por acumulación de tarjetas.