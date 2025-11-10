Carrasquilla recibe amenazas de muerte y filtran su supuesta dirección

El mediocampista panameño, Adalberto 'Coco' Carrasquilla, jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recibido amenazas de muerte de aficionados del Cruz Azul.

Y es que los titulares de la prensa se han ido hacia la terrible lesión que sufrió el portero colombiano Kevin Mier de los Cementeros del Cruz Azul y la no expulsión del responsable de esa lesión, que en este caso fue Carrasquilla.

Desde el sábado en la noche cuando ocurrió, las redes sociales explotaron no solamente comentando la acción sino con alta indignación de expertos arbitrales y muchos analistas futboleros de los medios de comunicación por la decisión del árbitro central del encuentro, Fernando 'Curro' Hernández, de no expulsar al futbolista, pero a haberlo revisado en el VAR.

Carrasquilla ofreció sus disculpas por lo sucedido y afirmó que la jugada nunca fue de maldad para lesionarlo.

Muchos fanáticos de Cruz Azul, enardecidos por la noticia de la lesión del arquero colombiano han demostrado su frustración de manera violenta con amenazas directas de muerte o de dispararle a la pierna a Carrasquilla para que este sea amputada.

Medios mexicanos indican que en unas horas el Cruz Azul solicitará la inhabilitación de Adalberto de las competiciones deportivas.

Además, han hecho expresiones racistas en torno al ex jugador del Tauro, del Cartagena de España y del Houston Dynamo de la MLS.

Estos niveles de violencia digital han escalado a tal grado que inclusive un usuario compartió una supuesta dirección del convocado a la próxima Fecha FIFA por Thomas Christiansen.