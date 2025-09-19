Cartilla de boxeo tendrá hoy pesaje oficial

Todo está listo para la función de mañana sábado 20 de septiembre en el Centro de Combates de Pandeportes (Ciudad Deportiva Irving Saladino.

No obstante, hoy viernes, los boxeadores tendrán que cumplir con la ceremonia de pesaje oficial de esta cartilla, organizada por las empresas Master Promotions, G&V Entertainment y Kalingo TV.

La ceremonia de pesaje oficial está programada para la 1 de la tarde en Hooters, Calle 50, en la ciudad de Panamá.

El combate estelar de la función será entre el invicto prospecto panameño Ángel Bethancourt y el hondureño Gerardo ‘Chocolate’ Sánchez, quienes disputarán el campeonato Fecarbox mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a ocho asaltos.

En el pleito coestelar, el excampeón mundial del peso mínimo, el puertorriqueño Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez se enfrentará a 10 asaltos y 107 libras al campeón nacional mínimo de México, André Rodríguez Rayon.

En otros pleitos Yuki Asaka (Japón) vs Lázaro Arrocha (Panamá) a 4 asaltos y 107 libras; Lester Rodríguez (Nicaragua) vs Giovanny Rodríguez (Puerto Rico) a 4 rounds y peso pesado; Nazario Camarena Sire (Panamá) vs Jeremías Hernández (Puerto Rico) a 4 rounds y 118 libras; y Esteban Troetch (Panamá) vs Rubén Soto (USA) a 4 rounds y 126 libras.