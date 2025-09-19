Deportes - 19/9/25 - 12:00 AM

Cartilla de boxeo tendrá hoy pesaje oficial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Todo está listo para la función de mañana sábado 20 de septiembre en el Centro de Combates de Pandeportes (Ciudad Deportiva Irving Saladino.

No obstante, hoy viernes, los boxeadores tendrán que cumplir con la ceremonia de pesaje oficial de esta cartilla, organizada por las empresas Master Promotions, G&V Entertainment y Kalingo TV.

La ceremonia de pesaje oficial está programada para la 1 de la tarde en Hooters, Calle 50, en la ciudad de Panamá.

El combate estelar de la función será entre el invicto prospecto panameño Ángel Bethancourt y el hondureño Gerardo ‘Chocolate’ Sánchez, quienes disputarán el campeonato Fecarbox mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a ocho asaltos.

En el pleito coestelar, el excampeón mundial del peso mínimo, el puertorriqueño Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez se enfrentará a 10 asaltos y 107 libras al campeón nacional mínimo de México, André Rodríguez Rayon.

En otros pleitos Yuki Asaka (Japón) vs Lázaro Arrocha (Panamá) a 4 asaltos y 107 libras; Lester Rodríguez (Nicaragua) vs Giovanny Rodríguez (Puerto Rico) a 4 rounds y peso pesado; Nazario Camarena Sire (Panamá) vs Jeremías Hernández (Puerto Rico) a 4 rounds y 118 libras; y Esteban Troetch (Panamá) vs Rubén Soto (USA) a 4 rounds y 126 libras.

Te puede interesar

Lionel Messi está cerca de extender contrato con el Inter de Miami

Lionel Messi está cerca de extender contrato con el Inter de Miami

 Septiembre 19, 2025
Sub-20 no jugó amistoso con Egipto pero tuvo práctica

Sub-20 no jugó amistoso con Egipto pero tuvo práctica

 Septiembre 19, 2025
Hansi Flick: ‘Necesitábamos a un jugador como Rashford’

Hansi Flick: ‘Necesitábamos a un jugador como Rashford’

 Septiembre 19, 2025
Carlos Harvey será baja el resto de la Eliminatoria Mundialista

Carlos Harvey será baja el resto de la Eliminatoria Mundialista

 Septiembre 19, 2025
Plaza Amador y San Francisco defienden lideratos en la LPF

Plaza Amador y San Francisco defienden lideratos en la LPF

 Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?