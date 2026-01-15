Deportes - 15/1/26 - 12:00 AM

Carvajal pide perdón al madridismo tras eliminación en la Copa del Rey

Dani Carvajal reconoció que el Real Madrid no cumple las expectativas tras caer ante el Albacete en la Copa del Rey.

 

Por: España EFE -

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, pidió disculpas al madridismo tras la derrota en Albacete y la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey, reconociendo que el equipo no está a la altura de las expectativas del club.

“Tenemos dos competiciones fantásticas en las que vamos a luchar por todo. El equipo no está en su mejor momento, hay que trabajar duro y dar muchísimo más”, afirmó Carvajal en la zona mixta del estadio Carlos Belmonte.

El lateral derecho fue autocrítico y envió un mensaje directo a la afición: “Pedimos perdón. No estamos, yo el primero, a la altura de este club. Prometemos dejarnos la vida en los próximos meses para revertir la situación”.

Arbeloa asume la culpa

Por su parte, Álvaro Arbeloa, quien debutó como entrenador del Real Madrid, asumió toda la responsabilidad por la derrota 3-2 ante el Albacete, equipo de una categoría inferior.

“En este club, incluso empatar ya es malo; imagínate una derrota como esta. Es dolorosa y nos duele a todos. Si hay un responsable, soy yo, porque tomé las decisiones sobre la alineación y los cambios”, señaló en rueda de prensa.

Arbeloa destacó la dificultad del encuentro y aseguró que ahora el objetivo será recuperar anímica y físicamente al plantel, de cara a los próximos retos de la temporada.

