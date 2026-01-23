Casemiro dejará al Manchester United

Casemiro dejará el Manchester United al final de la temporada, anunció el club de la Liga Premier.

El contrato del internacional brasileño expirará después de cuatro años en Old Trafford, durante los cuales ganó la Copa FA y la Copa de la Liga inglesa.

“Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida”, afirmó Casemiro “Desde el primer día que salí a este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial”.