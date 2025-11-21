Castelblanco defenderá título en Maratón Internacional de Panamá

El dos veces olímpico Jorge Castel Blanco, ganador de la edición del año pasado de la Maratón Internacional de Panamá, vuelve a defender el título este domingo 23 de noviembre, en la edición número 49 de este evento deportivo que reunirá a más de 3 mil 500 corredores de los cinco continentes.

La Maratón Internacional de Panamá partirá a las 4:00 de la mañana de los estacionamientos del Hotel Miramar en la Avenida Balboa, mientras la salida de los 21k será a las 5:45 am.

La seguridad de los corredores durante el trayecto está garantizada tras la coordinación y participación de la Alcaldía de Panamá, la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Sistema de Protección Institucional (SPI).

Por su parte Jorge Enrique Castelblanco logró ganar el año pasado con tun tiempo de 2 horas, 19 minutos y 37 segundos.

El fondista chiricano también ganó en el 2022 con 2:21:48 y en el 2021 con 2:27:07.

En esta edición participarán corredores de países como El Salvador, Colombia, Coste Rica, Guatemala, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, Nicaragua, Belice, Honduras, Paraguay, Trinidad y Tobago, Ecuador, Curazao, Cuba, Estados Unidos, España, Japón, China y otros.