Cavani no podrá debutar con el United hasta, como mínimo, el 21 de octubre

Edinson Cavani, nuevo jugador del Manchester United, no podrá debutar con los 'Diablos Rojos' hasta como mínimo el 21 de octubre, por tener que cumplir una cuarentena.

El delantero uruguayo, que no ha ido convocado con Uruguay, tendrá que hacer cuarentena a su llegada a Inglaterra, procedente de París, y no podrá jugar el próximo encuentro del United, el próximo 17 de octubre ante el Newcastle United.

Sin embargo, sí podría estar disponible el 21 de ese mismo mes para la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, contra el Paris Saint Germain, su exequipo.

La duda es si entrará en los planes de Ole Gunnar Solskjaer alinear al atacante sin apenas minutos de entrenamiento en las piernas debido a la cuarentena.

Pese a que otros futbolistas han podido evitar la cuarentena al formar parte de las excepciones, siendo jugadores de élite, Cavani, que figuraba como agente libre, no puede adherirse a esa norma y tendrá que pasar 14 días de aislamiento.

