Chiefs y Chargers inician sus campañas de la NFL en Brasil

Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs ya están en Brasil, donde tendrán su debut hoy en la temporada regular cuando se midan a Los Angeles Chargers.

Los Kansas City Chiefs se encuentran con récord de 3-0 jugando fuera de los Estados Unidos. En el 2015, vencieron 45-10 a los Detroit Lions en Wembley. En el 2019, se impusieron 24-17 a los Chargers en el Estadio Azteca, en la ciudad de México, y su partido más reciente se impusieron en el 2023 21-14 a los Miami Dolphins.