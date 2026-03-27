Chiriquí busca acercarse a su clasificación en el beis mayor

Chiriquí asumió el liderato del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor la noche del miércoles y luego de una fecha libre buscará acercarse hoy a su clasificación para la Serie de Ocho Equipos del torneo organizado por la federación panameña de este deporte.

Con marca de ocho triunfos y tres derrotas, los del Valle de la Luna enfrentarán hoy a Bocas del Toro en el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David a las 7 de la noche.

Faltando cinco fechas programadas para que concluya la Serie Regular, los chiricanos se encaminan a asegurar su puesto en la siguiente fase y tratar de mantenerse en la cima para enfrentar al octavo clasificado.

En la tabla de posiciones, después de Chiriquí, siguen Veraguas (7-3), Panamá Oeste y Colón (7-4), Herrera (6-3), Panamá Metro (6-4), Bocas del Toro (6-5), Darién (4-5), Los Santos y Coclé (5-6), y Panamá Este y Chiriquí Occidente (1-10).

Los otros encuentros de la jornada de hoy, programados para iniciar a las 7 de la noche, son los siguientes: Darién vs Coclé en el Remón Cantera; Colón vs Panamá Metro en el Rod Carew; Panamá Este vs Panamá Oeste en el Mariano Rivera; Los Santos vs Herrera en el Claudio Nieto; y Chiriquí Occidente vs Veraguas en el Omar Torrijos.