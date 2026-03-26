Campeona mundial Nataly Delgado en peso para defensa

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, ya se encuentra en el peso de su categoría con miras a la defensa titular de este sábado 28 de marzo en Managua, Nicaragua.

Delgado expondrá su corona universal de las 115 libras ante la venezolana Yoselin Fernández en uno de los pleitos de la función que se realizará en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, en la capital nicaragüense.

La monarca mundial panameña, quien arribó a la capital pinolera el martes, trabajó ayer miércoles en el gimnasio asaltos de guantoleta, saco y soga para mantenerse en el peso.

Para hoy jueves participará en la conferencia de prensa de la función, la cual está programada para las 11 de la mañana (hora de Panamá) en el Crown Plaza By IHG, en la ciudad de Managua y en la que se espera tenga su primer ‘cara a cara’ con su rival.

Mañana viernes está programada la ceremonia de pesaje oficial en el que tanto Delgado como la venezolana Fernández no deberán excederse de las 115 libras.

Será la segunda defensa titular para Delgado, quien conquistó el cetro mundial de las 115 libras de la AMB el 18 de julio de 2025 en la ciudad de Panamá cuando venció por decisión unánime a la también mexicana y excampeona mundial Maribel Ramírez.