Inicia la disputa por los últimos cupos al Mundial 2026

La selección de Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, enfrentará hoy jueves a Surinam, en un partido de vida o muerte para su sueño mundialista, cuyo ganador quedará a un paso de jugar la Copa del Mundo de 2026.

Con una combinación de jóvenes talentosos y veteranos, los bolivianos saldrán con el propósito de mejorar su contundencia, el mal del equipo en los últimos meses, para tratar de superar al rival y enfrentar el 31 a Irak por el pase al Mundial.

Ubicados en el lugar 76 del ránking de la FIFA, los bolivianos vencieron el pasado mes de septiembre a Brasil por 1-0 para asegurar su pase a la repesca, en la que el cuadro del seleccionado Villegas buscará regresar a un Mundial, después de 32 años.

Esa victoria aumentó la autoestima del grupo, que viene de golear este mes por 3-0 a Trinidad y Tobago.

Bolivia tiene como líder al centrocampista de 21 años Miguel Terceros, del Santos de Brasil, quien comandará este jueves el ataque del equipo que tratará de poner en práctica la filosofía del su entrenador de mostrar un fútbol con armonía en el que los jugadores disfruten el juego.

Nueva caledonia vs Jamaica

Por su lado, Nueva Caledonia y Jamaica tendrán también un partido clave en el repechaje rumbo al Mundial 2026, con el equipo oceánico buscando hacer historia ante un rival con mayor experiencia internacional y que está valorado 10 veces mejor.

El encuentro se disputará en el estadio Akron de Guadalajara, México, desde las 22:00 (hora de Ecuador), en un reto exigente ante el conjunto jamaicano.

En el enfrentamiento Nueva Caledonia vs Jamaica, las diferencias son notorias. El combinado oceánico cuenta con un valor de mercado de unos 6 millones de dólares, mientras que Jamaica alcanza los 62,21 millones.