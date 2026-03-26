José 'Coto' Córdoba asegura que ha trabajado duro para estar en el Mundial

El central del Norwich City Football Club de la English Football League Championship de Inglaterra, José ‘Coto’ Córdoba, aseguró que ha trabajado duro para ganarse un puesto en la Copa Mundial FIFA 2026.

Las palabras de ‘Coto’ Córdoba se dieron en la ciudad de Durban durante una entrevista al departamento de prensa a la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en los entrenamientos de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá con miras a los encuentros amistosos ante Sudáfrica mañana viernes 27 y el martes 31 de marzo.

“He trabajado mentalmente, físicamente también. Ha sido un proceso personal en el que he trabajado muchísimo para estar acá y para demostrar quién soy, demostrarme a mí mismo que merezco estar acá y ayudar al país futbolísticamente hablando”, expresó Córdoba, quien agregó que se encuentra motivado para lograr su objetivo.

“La motivación está. Estoy feliz por la oportunidad de regresar a la selección nacional”, agregó el central panameño, quien atraviesa un gran momento con su club en Inglaterra.

Sobre Sudáfrica, destacó que es una selección fuerte y que les ayudará de cara al encuentro que sostendrán ante Ghana en el Mundial 2026.

En el entrenamiento de ayer, realizado en el Sugar Ray Xulu Stadium de la ciudad de Durban, un total de 22 jugadores participaron del mismo.

Sólo resta el defensor Jiovany Ramos, quien debe incorporarse hoy a la concentración. Ayer se unieron Aníbal Godoy, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez y el guardameta César Samudio.

Hoy jueves, la selección tenía programado entrenar en horas de la mañana y de esta manera estar lista para el primer amistoso ante los ‘Bafana Bafana’, el cual será mañana viernes en el Moses Mabhida Stadium, de la ciudad de Durban, a las 12 mediodía (hora de Panamá).