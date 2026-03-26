Laguna Premium Boxing dará prioridad al semillero

La empresa Laguna Premium Boxing Promotions, que este año cumple 10 años de aniversario, incrementará en el 2026 su actividad de cartillas de boxeo olímpico.

El anuncio lo hizo ayer en conferencia de prensa el excampeón mundial Anselmo ‘Chemito’ Moreno, quien junto a su esposa Rouss Laguna lideran la empresa promotora de boxeo.

‘Chemito’ Moreno, informó que la puesta en marcha de la promotora en este 2026 será este viernes 27 de marzo con una función de boxeo olímpico al aire libre y gratuita, la cual tendrá como sede el Parque Francisco Arias Paredes, ubicado entre Avenida Cuba y Avenida Perú, en la ciudad de Panamá.

El evento, que cuenta con el apoyo del Municipio de Panamá, tendrá un total de 20 peleas y contará con la participación de púgiles de las cuadras Panthers Boxing Gym, Furia del Este, Policía Municipal de Panamá, Somos Más que Vencedores, la cuadra del excampeón mundial Guillermo Jones, el Club Centenario, entre otros.

No obstante, si una cuadra está interesada en participar, deberá presentar a sus púgiles al pesaje oficial mañana viernes en el gimnasio Pedro ‘El Rockero’ Alcázar de Curundú, a las 8 a.m.

La función iniciará a las 6 de la tarde y contará con la seguridad para los asistemtes.