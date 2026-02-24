Deportes - 24/2/26 - 12:00 AM

Chiriquí y Colón inaugurarán el Nacional de Béisbol Mayor

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Las novenas de Chiriquí y Colón serán las encargadas de inaugurar la edición N.° 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor teniendo como escenario el remodelado Estadio Roberto Mariano Bula, el cual está listo para que se juegue pelota.

El encuentro de inauguración oficial está programado para iniciar a las 8 de la noche.

Previamente iniciarán otros cinco encuentros. Veraguas y Panamá Este se medirán en el Rod Carew a las 2:00 p.m.; a las 7 p.m. jugarán Bocas vs Metro en el Rod Carew; Occidente vs Darién en Metetí; Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera; y Herrera vs Panamá Oeste en el Mariano Rivera.

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m.

En la Serie Regular, los equipos han sido divididos en dos grupos. El A está conformado por Coclé, Darién, Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, mientras que el B lo conforman Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí Occidente.

Cada equipo jugarán con los de su grupo dos veces, mientras que con los del grupo contrario solo disputarán un partido (16 partidos en total).

 Febrero 23, 2026
 Febrero 23, 2026
 Febrero 23, 2026
 Febrero 23, 2026
Febrero 23, 2026

No obstante, para la clasificación a la siguiente fase, avanzarán los ocho mejores récords (independientemente al grupo que pertenezcan).

