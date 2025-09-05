Deportes - 05/9/25 - 12:00 AM

Chorrillo FC cayó ante el América de México en Copa de Campeones

Por: Panamá EFE -

El América, con tres goles de Irene Guerrero y dos de Bruna Vilamala, ambas españolas, derrotó 9-0 al equipo del Chorrillo, que tuvo poca posesión del balón frente al constante ataque del equipo mexicano en el partido de la primera fase de la Copa de Campeones W de la Concacaf efectuado en el Estadio Rommel Fernández.

Durante el primer tiempo el América anotó cinco goles después de que Kiana Palacios abriera el marcador en el minuto 14 y la española Vilamala convirtiera el siguiente a los 28.

La delantera española protagonizó junto con Montserrat Saldívar uno de los momentos más destacados del partido, ya que Vilamala metió el tercer gol a los 37 minutos y sesenta segundos después Saldívar anotó el cuarto. El quinto tanto lo convirtió en el minuto 43 la centrocampista española Irene Guerrero.

El América continuó su ataque en el segundo tiempo. Guerrero, una de las figuras, anotó dos goles más en los minutos 55 y 68. Scarlett Camberos marcó el octavo a los 77 y Palacios cerró con la novena diana a los 88.

