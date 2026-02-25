Deportes - 25/2/26 - 12:00 AM

Chris Sale extiende contrato con los Bravos

El zurdo Chris Sale y los Bravos de Atlanta acordaron un contrato que añade 27 millones de dólares para la temporada 2027.

Sale, de 36 años y quien ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional en 2024 en su primera temporada con Atlanta, aceptó un acuerdo que incluye una opción del equipo por 30 millones de dólares para 2028.

Sale tiene marca de 25-8 con efectividad de 2,46 en 49 aperturas y una aparición como relevista con los Bravos. Fue seleccionado dos veces al Juego de Estrellas, con lo que elevó su total a nueve.

